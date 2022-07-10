民進黨選對會10日正式提名衛福部長陳時中及前交通部長林佳龍角逐台北及新北兩直轄市長選舉，補足最後一塊民進黨選戰拼圖，蔡英文稱之為「雙北雙箭頭」 。攤開民進黨此次的提名人選，除了現任優先外，整個提名過程充分展現的「蔡英文意志」才是主導最後人選及布局的關鍵。林佳龍領導的正國會其實是贏了面子，輸了裡子。

以最後一刻才急轉彎決定參選新北市的林佳龍而言，看似搶到了全國最大票倉新北市長的參選門票，但過去曾多次表達非台北市不選的決心，恐會是林佳龍在整個選戰中，都無法迴避的話題。表面上，蔡英文精心策畫了一場「非龍不可」的勸進秀，幫助林佳龍化解過去抗拒參選新北的難題。但實際上，當林佳龍確定轉戰新北後，形同蔡英文為主的派系對正國會在台中勢力的徹底刨根。畢竟，前市長寧可屈就參選不在自己規畫內的選舉，也不願回台中蹲點、徐圖再起，對過去曾經支持過林佳龍當選台中市長的中間選民而言，情何以堪？

雖然民進黨此舉可能會使得參選台中市長的蔡其昌選情跟著陪葬，但就新潮流而言，本次選舉要擊敗侯友宜或盧秀燕，本來就是不可能的任務。與其輸了什麼都沒有，倒不如趁機「三殺」正國會，讓正國會在台北、新北及台中都沒有擴張的機會。

其實，不論台北市或是新北市，民進黨從來都沒有等一個「仁」的問題。關鍵始終都是如何讓林佳龍願意轉進新北。因為陳建仁能凝聚的仇恨值不高，不利仇恨動員，自然無法扭轉民進黨在雙北的劣勢。雖然民進黨先前不斷釋放蔡英文滿意度持續在高檔盤旋，疫情也一度讓陳時中的支持度躍居全國第一，但隨著時間拉長，台灣的防疫表現也逐漸被打回原形，致使雙北一直都是民進黨的艱困選區。

最近幾次民調都顯示，陳時中在台北的支持度已落居老三的地位；而新北市，民進黨所有可能參選人的支持度更是看不見侯友宜的車尾燈。但只要陳時中不參選，民進黨就無法操作仇恨動員，拿手套路「抗中保台」自然也起不了關鍵作用。此時，執政黨的防疫成績勢必會成為選戰檢驗的焦點，民進黨也就無法再用選舉抹黑迴避所有的責難。

在地方型選舉上，政黨能拋開在地情結提名，意味著城市的主要人口都已經成熟到用政見決定投票選擇。但選民沒有在地情結，不代表選民願意讓自己成為投機政客的跳板。之前蘇貞昌選輸新北市長卻被蔡英文拔擢為行政院長，前提是當時黨內沒有接班問題。但此時，鄭文燦已任滿兩屆市長，且論貢獻與未來性都優於林佳龍。如今，林佳龍賭上可能被三殺的風險，最多也只是換來擔任鄭文燦的副手。除非林佳龍得官癌，否則最有可能的解釋就是被賴清德的前車之鑑所震懾了！

（作者為立法委員國會辦公室主任）