年底台北市長選戰，民進黨遲未推派人選，原先衛福部長陳時中呼聲高，現又傳出蔡英文總統在等前副總統陳建仁。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，他相信內部在計算、盤算，機關算盡，但台北市民期待的是誰能帶領北市前進，而非政黨考量。

對於民進黨人選還沒確定，蔣萬安4日接受網路節目專訪說，他無法代表民進黨，但現在看起來陳時中、陳建仁、林佳龍這幾個人，但他相信內部在計算、盤算，機關算盡，台北市民期待的是誰能帶領北市向前邁進，不是一個政黨考量，各派系推誰出來，甚至想到之後的布局。

針對陳時中可能出戰，蔣萬安指出，他是防疫指揮官、衛福部部長，最重要把防疫做好，現在疫情看起來趨緩，但每天還是破萬人確診、近百人死亡，絕對不能輕忽，包括病毒變異株可能進入社區，秋冬季節爆發、猴痘必須要戒慎恐懼，民眾認為堅守到最後一刻非常重要，防疫作為荒腔走板，至少亡羊補牢，堅持到最後一刻，只為選舉或政治考量，就要離開崗位，民眾沒辦法接受。

蔣萬安說，民眾對於政府防疫作為感到不滿，陳時中民調趨勢可以反映出來，指揮官表現不及格，「僥倖心態、冷血無情」，沈溺在疫情守住的掌聲與高民調，但疫情守住靠的是民眾高不防疫意識及本身地理環境，政府大內宣太超過，快篩、兒童疫苗、藥物，要什麼沒什麼，指揮官太過獨斷，民進黨政府沒有同理心。

蔣萬安批評，如果指揮中心心裡還是想著政治紅利，那就是防疫最大的破口。

他說，指揮中心說未來只在重大訊息公布時指揮官才要出席記者會，但今年4月大概也只有個位數死亡、百位數確診案例，當時指揮官天天坐鎮，在指揮中心報數字，如今每天破萬確診，竟說疫情趨緩、陣前換將，民進黨面對選舉就雙重標準，為了個人選舉離開崗位，棄人民健康於不顧。