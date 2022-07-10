行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中10日視察社會住宅，外界認為是陳時中參選台北市長的起手式，國民黨台北市長參選人蔣萬安炮轟，司馬昭之心路人皆知，陳時中不應該把防疫和選舉混為一談，如果真的要參選，就好好跟市民說清楚。

蘇揆今天上午和長陳時中前往視察中央興辦北市文山景美社會住宅預定地，被外界認為是參選起手式、公器私用。

蔣萬安指出，司馬昭之心路人皆知，陳時中不應該把防疫和選舉混為一談，如果真的要參選，就好好跟市民說清楚。

他表示，大家都看得出來，人民心中有一把尺，視察公宅和衛福部長職務，身為指揮官最重要的職責就是防疫和照顧好人民身命、健康安全，這才是職責所在，別把防疫和選舉混為一談。

此外，面對日前有民眾嗆聲拿出DNA來，蔣萬安認為，民主社會遇到不同意見、不同立場民眾非常正常，他很珍惜每一次和民眾溝通、化解歧見的機會，會持續一步一腳印，爭取民眾認同，讓大家認同他和團隊表現及對北市服務的決心、熱忱。