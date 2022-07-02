臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

本土個案昨日（1）新增35699例、121人死亡，死者包括一名患有慢性神經系統疾病的18歲少女。總統蔡英文則在臉書發文，為民進黨台中立委參選人、立法院副院長蔡其昌宣傳，呼籲民眾去聽蔡其昌的Podcast，以瞭解蔡其昌的「行動力」。此文點燃大批網友怒火，痛批疫情未消總統卻忙著選舉，臉書淪為競選業面，更有人嗆：「蔡總統選舉模式全開？」

蔡英文昨日在臉書發文寫道：「來聽聽其昌在Podcast談什麼？」蔡英文表示，大家知道蔡其昌是立法院副院長、立法委員，但卻可能不知道他現在還是中華職棒大聯盟會長，蔡英文更打趣稱：「有些人還以為他是我弟弟，但這很顯然是假訊息。」

蔡英文指出，蔡其昌一個台中海線出身的政治工作者，帶著棒球哲學投入政治工作，本身就是一件很特別的事情，但他帶著從政的理念為棒球服務，打造最強國家隊不遺餘力。蔡英文強調，周末晚上來聽一集Podcast，就可以更瞭解蔡其昌的「行動力」；蔡英文也玩笑道：「作為候選人， 蔡其昌還可以喝珍珠奶茶嗎？」

此文湧入超過1600則留言，除少數支持留言外，多數都是批評聲浪。網友回應：「蔡總統選舉模式全開？」「每天多有1百多人死亡、這應該要優先關心的、而不是選舉」、「這個綠色政權不倒 台灣永遠受苦受難」、「蔡其昌何時辭立委，展示選市長決心，當年盧委員展示決心選市長，辭立委。你呢？」「蔡其昌，當副院長高位，對台灣有什麽用？其他風花雪月與我無干」。