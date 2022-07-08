民進黨傳最快13日提名陳時中，衛福部12日要替他出版新書《戰疫保壘》，是否是參選起手式，黃珊珊8日表示，每個人都有權利出新書，不要什麼事情都只有選舉，都要把他塗上顏色，這樣不太好。

衛福部12日要替陳時中出版新書，是否是參選起手式，黃珊珊8日出席士林夜市商圈聯合會「士在必行」開幕記者會時表示，自己也要出新書，每個人都有權利出新書，不要什麼事情都只有選舉，就是個人做個人的事情，大家都有自己的想法，沒有什麼事情都要把他塗上顏色，這樣不太好。

有媒體問到，很多小雞想跟緊母雞，但藍綠目前強力監督下，安排行程會不會很尷尬，黃珊珊表示，今天是市政行程，就不講選舉。

蔣萬安拋出上任後會定期在地方舉辦活動促進商圈振興，黃珊珊說，以台北市的預算來說，如果照那樣子的話，可能要編列3000億，被問是否覺得不太可行，黃則回應，有多少錢做多少事。

針對大巨蛋排煙檢查從6項變成61項，北市府是否期待內政部放水，還要北市府負責任，不要幫遠雄做無謂抗爭，黃珊珊表示，台北市政府絕對是依法行政，但這個事情是蔡副市長負責，要請他回答。至於大巨蛋工程是否因此無限延宕，他也表示，依法審查、依法執行，也沒有誰敢違法，這事情沒什麼好吵的。