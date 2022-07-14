國民黨台北市長參選人蔣萬安（左2）14日前往華山藝文中心參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」，時藝多媒體董事長黃文德（左3）、時藝多媒體總經理林宜標（左2）等人接待。（陳信翰攝）

年底台北市長選舉呈現藍綠白「三腳督」局面成形，衛福部長陳時中14日將請辭投入選戰，而台北市副市長黃珊珊也預計以無黨籍參選，國民黨台北市長參選人蔣萬安今受訪表示，陳時中決定要放棄防疫的責任，就不要利用行政資源選舉，而黃珊珊的政治立場是她的事，不擔心選票遭瓜分，自己就是一步一腳印邁進。

衛福部長陳時中13日發表演說，認為台北市發展停頓，為市民感到不捨，蔣萬安14日出席參觀普立茲攝影展前受訪表示，台北市的停滯市民有目共睹，但地方政府跟中央之間應該共同努力，而不是互踢皮球，暗指從中央空降參選的陳時中言論偏頗。

民進黨立委吳思瑤為捧陳時中，曾發言蔣萬安政見軟趴趴是「軟男」，蔣萬安語帶不悅反擊，希望能針對公共事務理性討論，人身攻擊跟歧視性語言大可不必。

而談及黃珊珊預計無黨籍參選恐瓜分藍營票倉，蔣萬安表示黃珊珊的政治立場應該去問她，許多民調機構的背景會影響結果，因此民調不是他努力的依據，無論如何就是一步一腳印爭取民眾支持，並談及綠營有雙北雙箭頭，但應該以北北基桃共同生活圈的區域治理角度，去做市政連動。