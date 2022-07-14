九合一選舉在即，即將投入北市選戰的衛福部長陳時中今宣布請辭，下午出席最後一次衛福部部務會議，對同仁表達不捨。他表示，天下沒有不散的宴席，日後有機會的話，會以地方政府的身分回來要求大家幫忙，笑言「再給我一些充分的協助，我一定會和各位合作」。

陳時中今主持部務會議時表示，這是他最後一次參與部務會議，他來到衛福部已經5年5個月又幾天，時間非常長，也該是轉換跑道的時候，這5年來得到很多幫助，一起完成很多事情，當然要離開都會有一些不捨，不過還是老話一句，「天下沒有不散的宴席」，希望透過轉換跑道，讓自己更精進。

回憶任內的政策，陳時中表示，最密集的工作應是長照2.0，從小規模、補助性的計畫，進入大規模的預算，當時麻煩次長薛瑞元把支付制度做好，也很快上路，非常辛苦。我記得當時，薛瑞元還兼任過長照司司長，不過我們也很順利轉型，從50億的計畫，到現在1年600億元。

「有人說我們（衛福部）是內湖的燈塔，亮到12點，非常辛苦」，陳時中表示，推動長照2.0時，資訊處也幫了很多忙，制度就比較順暢。另外，社會安全網計畫也改善了社工的薪水，從民國96年之後，社工的薪水就沒有動過，但他深切體認，要讓同伴安心工作，才能專業久任。

新冠肺炎疫情爆發後，陳時中表示，自己就比較少回來衛福部，在疾管署待了900多天，衛福部大部分的業務都是麻煩幾位次長，薛瑞元、李麗芬和石崇良處理。今日和大家開會，最主要也是因為早上遞出了辭呈，希望把握最後的機會，和大家相聚。

陳時中在致詞的最後也表示，「日後有機會的話，會地方政府的身分，回來要求大家幫忙，再給我一些充分的協助，我一定會和各位合作，我希望能高高興興的，謝謝大家！」

媒體詢問，在離開之前，部分負擔新制有沒有可能上路？陳時中表示，李伯璋署長一直有強烈的使命感，確實上半年他們非常努力，大家也討論出一個方向，原訂5月15日實施，但也很不巧，5月中旬國內單日新增9萬多例本土個案，防疫非常緊急，擔心可能會加重人民負擔，因此就延宕下來，相信以署長的使命感，部分負擔的調整一定會做。

陳時中表示，早上他遞出辭呈，已經是等待要離開的人，對於政策，在這裏說三道四也不適合，不過他與同仁一起努力過，這也是衛福部對健保的基本態度，未來部分負擔新制的推動，他相信繼任的人也會和李署長一起做好來。

對於最遺憾或最想做下去的政策是什麼？陳時中表示，一般來說，想繼續做下來，就表示是我們做的最不好的。今天他在院會裡報告，希望在社家署能改制，期待下一任的部長能繼續努力。

陳時中表示，民國102年內政部兒童局改制進入社家屬，社家署後來也訂定少子化的計畫，優化兒童醫療、家醫制度，做了非常多，但是結果面上，沒有如我們想要的進步那麼多，因此他希望組織上應該做一些變革，讓專責性更強，讓兒童的健康保障更好，從兒童的生產、健康、保護，都有更專責的體系來做，進行改制，這樣會更好。

至於衛福部長、指揮官的接任人選，陳時中說，「這些都是院長的權責，由院長宣布，我尊重院長的選擇」。