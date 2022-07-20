民進黨台北市長參選人的陳時中，首場陸戰便赴萬華龍山寺參拜祈福，由於過去指揮中心發言讓萬華區被視為「破口」，民眾避之不及，陳時中首度向萬華居民致歉，而台北市副市長黃珊珊20日下午受訪表示，傷害已經造成，到現在都沒恢復元氣，破口究竟是諾富特飯店還是萬華，還是要給萬華市民交代。

黃珊珊20日下午參觀吉卜力動畫大師-高畑勲展前受訪表示，萬華在去年的疫情裡是一部辛酸史，當時的指揮中心不只石崇良說錯話，整體都對萬華區傷害很大，到現在都沒恢復元氣，連外送人員都不願意送去萬華。

黃珊珊說，部長的道歉值得欣慰，但傷害已經造成滿久。更表示當時指揮中心都沒有說明清楚，防疫破口到底在諾富特飯店還是萬華，陳時中還是有必要跟萬華人交代。

黃珊珊另表示，台北市府一直致力於將北、中、南萬華的文化都凸顯出來，有專案在處理，阿公店附近的馬路都已鋪平；違建已拆除，遊民問題也管理的相當好，並強調「萬華是台北市最安全的地方。」