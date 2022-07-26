對於變種BA.4、5，傳染力更強，更易突破性感染！國民黨醫委會呼叫陳時中，你的市政防疫對策在哪裡？

國民黨醫委會今（26）日指出，蔣萬安與本會重視市民健康，優先提出市政醫療對策：

壹、照顧婦幼、專責優先：

規劃足夠的孕婦、兒童專責門診及病房，並備妥各種治療物資，建立綠色通道不遺漏。

貳、口罩政策、戴好戴滿：

口罩不能脫，特別是中央對於疫苗、抗病毒藥物經常儲備不足，而口罩是保護市民健康的第一道防線，不能鬆懈！

參、強化基層醫療、輕重症分流

提升基層醫療系統在「疫情診斷」、「後勤整備」及「處置應變」等能力，以減少疫情對大型醫院及社會的衝擊！

肆、疾病治療、輕重分流：

針對防疫旅館、簡易社區防疫中心、加強版防疫收治中心，以及完整醫院照護體系，預作想定與模擬演習，並依病況嚴重度「分流整治、投入醫護」，以解決疫情爆發後，大量病人的收治問題。

伍、照顧弱勢、優先介入：

人口密集機構，特別是弱勢團體的照顧機構、安養中心、護理之家，應預先規劃醫療院所常規的介入照護機制。

陸、合理管控、阻斷疫情：

醫療、亞醫療機構，以及人口密集機構，應強化工作人員及訪客管理。

國民黨醫委會質疑陳時中，你的市政防疫對策在哪裡？