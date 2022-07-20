受邀擔任陳時中競選團隊主委，陳建仁今天表示，他責無旁貸，一起承擔。(圖/取自陳建仁臉書)

代表民進黨參選台北市長的陳時中宣布邀前副總統陳建仁擔任競選團隊主委，陳建仁今天表示，他責無旁貸，一起承擔。「我要告訴阿中，你不孤獨，責任來了，我們一起扛」。

陳建仁在臉書引用陳時中曾說過的話「責任來了，我就扛」表示，這就是他長期認識的「阿中部長」的個性，他相信這也是台灣人共同的精神。

陳建仁表示，過去900多天，台灣跟全世界一樣，面臨人類有史以來，最嚴峻的Covid-19的挑戰，這2年多來，大家的生活、經濟、甚至生命都受到重大影響，但在全體國民高度合作，上下一心，團結一致，台灣挺過來。

過去這兩年，他參加很多線上國際防疫會議，他說，全世界所有專家，防疫官員，都在問同一個問題「台灣怎樣辦到的？」因為疫情，大家互相支援，台灣在全世界交到更多好朋友，也因為防疫表現，台灣被全世界注目，因此，疫後，台灣可以在全世界扮演更重要的角色。

陳建仁表示，過去2年多，阿中擔任防疫指揮官，防疫如同作戰，他必須承擔最大的壓力，雖然不捨，我們只能從旁默默支持，讓他獨自承擔，但今天陳時中宣布參選台北市長，邀請他擔任競選團隊的主任委員，「我責無旁貸，一起承擔。我要告訴阿中，你不孤獨，責任來了，我們一起扛」。

陳建仁指出，陳時中跟他一樣，家族及父執輩，都來自高雄，但都長期生養在台北，對台北有深厚的情感。台北值得更好，台北應該要更好。

他認為，疫後，台灣在全世界會更重要，尤其是首都市長，陳時中現在是全球知名的防疫英雄，如果他擔任台北市長，對內能治理好市政，對外能大大提高台北市的國際能見度，讓台北市不僅是台灣的台北，更是世界的台北。「天祐台北，天祐台灣」。

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