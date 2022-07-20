陳時中「落跑」去選舉，人民真的不在意嗎？衛福部前部長陳時中日前卸任，轉戰台北市長選舉，還在中央流行疫情指揮中心指揮官交接典禮上說「惠賜一票」。國民黨立委洪孟楷在中視《庶民大頭家》節目中質疑，把疫情記者會變成選舉造勢場合，還找來新聞台女主播當主持人，實在「不倫不類」；他更痛批，陳時中「3+11破口、高端三期實驗、黑心快篩發EUA」沒交代清楚就落跑，根本是打擦邊球的「類負責」。

主持人哈遠儀問：「交接典禮變造勢場合，這是把國家當你家嗎？」洪孟楷表示，有一句話說得好，「如果你自己不尷尬的話，那尷尬的就會是別人了」，指揮中心這樣子辦交接典禮，實在「不倫不類」；他指出，直到現在，每天的確診數還是破萬例，每天的死亡數還是幾十例，不管有多少人確診、死亡，都是2350萬人共同的家庭，「這樣的防疫成績，陳時中指揮官，你好意思再往臉上貼金嗎？」

洪孟楷說，看到這樣的畫面，還以為在選舉場合，其實是疫情指揮中心的記者會，卻拿來歌功頌德；而且，突然找來一個女主播當主持人，過去2年多都沒有發生過，長達8分鐘的開場白，講的都是陳時中當指揮官的點點滴滴，「講真的，千穿萬穿，馬屁不穿！」但國人要問，女主播的出場費誰給的？難道又是拿國家政府人民的納稅錢來為自己的選舉舞台暖場、造神？

洪孟楷還指出，陳時中當指揮官的2年多防疫期間，有三大疑點沒有講清楚，「3+11的真相到底誰負責了？有沒有向國人說清楚？高端疫苗二期實驗、三期實驗效力到底為何？拿國人幾十億的納稅錢去買500萬劑，到底誰要負責任？以及最後黑心快篩EUA濫發，讓至少8家業者是小吃店、資訊店、遊戲公司，都可以變成是黑心快篩的進口商，來危害國人的健康？」

洪孟楷強調：「這一些點點滴滴都沒有講清楚，你就要落跑，這種『類負責』的防疫指揮官，這種『類負責』的台北市長候選人，我想人民的眼睛是雪亮的，打擦邊球就不要聰明反被聰明誤！」