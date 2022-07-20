選戰起跑首站赴萬華 陳時中再為「破口說」道歉

卸下衛福部長一職、獲民進黨徵召參選台北市長的陳時中，首場陸戰便赴萬華龍山寺參拜祈福，由於過去萬華被視為疫情重災區，在地居民對指揮中心的「破口說」多有不滿，陳時中20日受訪時說，他要為以往在立法院的不當言詞致歉，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。

陳時中甫被徵召就大動作籌組團隊，昨先在大同區台北霞海城隍廟公布競選團隊，今又前往艋舺龍山寺參拜，人氣爆棚，明日還要前往大同區大龍峒保安宮祈福，被視為主打宮廟組織，今早前往龍山寺也獲在地議員劉耀仁、吳沛憶支持，更獲得國民黨籍的龍山寺董事長黃書瑋親送「以民為本」墨寶。

對於第一站選擇到萬華的理由，是不是為撫平地方怨氣，陳時中說，萬華是有文化底蘊的地方，要做「以民為先」的市政領導者，對文化當然要予以重視，因此從這裡出發；他強調，以前在立法院有些言詞用詞不是很精確，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。

外界關心陳時中未來對萬華的振興規畫，他表示，今日除了前往寺廟信仰中心外，也會關心地方需要，未來將與龍山寺董監事維持良好的溝通，以文化底蘊作保存，智慧城市元素加進來，讓萬華可以越來越好。

不過，陳時中首站來到萬華，國民黨台北市長參選人蔣萬安很有意見，他批評北市成為疫情重災區，就是陳留下的爛攤子，大眾對其認知只有拿不出「3＋11」會議紀錄、甩鍋萬華是防疫破口、人民也買不到快篩。

但陳時中回應，新冠肺炎是人與病毒的戰爭，不是人和人之間的戰爭，在病毒肆虐的情況下，同一塊土地的人要合作，世界各地的人同樣要互相合作，才能對抗病毒。「任何運用病毒傷害製造分化、對立，都是不好的。」

陳時中感嘆說，台灣第一位染疫的病人康復時留下一句話，他至今都記得很清楚，對方說「沒有人想染疫，也沒人要當破口，這都不得已」，所以在與病毒對抗的時候，是人要合作對抗病毒。