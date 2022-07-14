《盧秀芳辣晚報》

陳時中今(14日)辭去衛福部長一職，將代表民進黨參選台北市長，並自認防疫表現棒、有及格，還要大家來打分數。中天新聞《盧秀芳辣晚報》針對「陳時中請辭參選北市長，『自認防疫表現棒，有及格』」進行街訪民調，結果很多民眾都認為，「阿中的防疫明明就不及格，400多萬人確診、7千多人染疫死亡」，甚至有年輕人僅給他20分。

《盧秀芳辣晚報》今(14日)派出記者針對「陳時中請辭參選北市長，『自認防疫表現棒，有及格』」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：

1. 真敢講！疫情還在燒，指揮官落跑

2. 凍蒜！阿中好棒，防疫100分！

3. 不及格！400多萬人確診、7千多人染疫死亡！

4. 政客的嘴，騙人的鬼

5. 還好我還沒吃飯，哈哈哈

有16位受訪民眾參與這次投票，其中5人選擇選項1，2人選擇選項2，6人選擇選項3，2人選擇選項4，1人選擇選項5。

年輕人認為，「(防疫)後期就露出馬腳的感覺」、「20分，真的覺得不怎麼，管理得不怎麼好」、「我覺得50分吧！我覺得沒有到很OK，我覺得有一點虎頭蛇尾吧」、「就是也沒有及格啦」、「就是要疫苗沒有疫苗、要快篩時候沒有快篩，整個指揮中心就是有點亂啦」。

還有一位年輕人直言，「疫情沒有管好，卻要去參選台北市長，就覺得很傻眼，有點不想要他當選的感覺」。一位先生表示，「終究破防兩次，不及格。有些地方弄得太必彆扭了」。不過也有一位年輕人認為，「 1到100分、80左右啦」。

另外，針對民進黨派出陳時中戰北市、林佳龍選新北，兩人強調，沒有心結、只有團結，年輕人則認為，「一定都有，怎麼可能沒有心結，對呀，只是明人不說暗話啦！就是講講場面話而已」、「一定有心結呀！就是蠻好笑的」、「看他的感覺，還蠻有心結，因為感覺很像蔡英文内定，林佳龍一定蠻討厭陳時中」。