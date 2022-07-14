年底台北市長選舉，國民黨、民進黨分別拍板由立委蔣萬安、衛福部部長陳時中出戰，而民眾黨則力挺副市長黃珊珊參選。根據《ETtoday新聞雲》今(14日)公布最新民調，詢問民眾「如果明天就是台北市長選舉，參選人有國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、以無黨籍參選的黃珊珊這三位，請問您會投給誰？」結果蔣支持度35.2%、陳支持度29.9%、黃支持度25.9%，不投票／投廢票有2.5%，另有6.6%為不知道。

該民調也顯示，在看好度方面，37.0%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長、31.0%看好陳時中、黃珊珊的看好度則為21.5%，10.5%為不知道/沒意見。

台北市長選戰最新民調。(製圖/陳友齡)

另外該民調也指出，從歷次民調結果觀察，蔣萬安支持度趨勢無太大波動，相較前次調查(2022年6月)，支持度約略減少0.3%，黃珊珊支持度則首次出現下滑，由前次28.8%減少2.9%至本次25.9%。另外，隨著民進黨參選人底定，綠營票源開始凝聚，陳時中支持度支持度由前次25.3%提升4.6%至本次29.9%，與蔣拉近距離。

該民調調查期間於9日至12日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，調查回收有效樣本數為1056份，抽差誤差在95%信心水準下，為正負3.02%。