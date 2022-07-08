台中市市長盧秀燕橫掃各大民調，被譽為「藍營一姐」。文化大學廣告學系教授兼系主任鈕則勳表示，從最新民調來看，盧的信任度高達76.3%，支持度更以57.6%輾壓民進黨蔡其昌的16.0%，可見盧已快超越新北市市長侯友宜成藍軍「最強母雞」。此消息引熱議，有網友表示：「侯友宜是公雞，盧秀燕是母雞，藍營同時有公雞跟母雞，多完美啊！」

鈕則勳日前在臉書粉絲專頁「鈕則勳的行銷扭一下」發文表示，從最新的《美麗島電子報》民調可見，盧秀燕信任度高達76.3%，滿意度也高達75.1%，不信任及不滿意度都沒有超過2成；3月一份媒體民調也顯示，盧帶領市府防疫滿意度甚至飆高到91.1%，各項數據明顯拓票到中間選民，甚至綠軍支持者，真的太強大了。

鈕則勳指出，盧秀燕若是就和競爭對手蔡其昌比支持度，盧以57.6%完勝蔡的16.0%，蔡的支持度甚至比5月下旬《台灣指標民調》的19.1%還低，顯示盧不僅「媽媽市長」暖心、貼心形象深入人心，甚至已超越侯友宜，賦予了盧成為藍軍最強母雞的能量與機會。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》留言：「侯友宜是公雞，盧秀燕是母雞，藍營同時有公雞跟母雞，多完美啊！」「沒換人，侯本來是公雞，不是母雞」、「這兩人都是藍營寶貴資產，是國民黨的希望」、「盧燕子跟侯漢子確實很棒！」「全心力支持盧秀燕選中華民國總統」、「盧市長民調那麼高，某黨應該很快就會轉換攻擊目標了」。