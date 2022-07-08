臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文6日在臉書發文，刊出徵召黃秀芳、李俊俋、Kolas Yotaka、劉櫂豪參選縣市首長的消息，並稱「全國疫情逐漸趨緩，台灣也逐漸邁向疫後的正常生活」，強調「無論是拚防疫還是拚經濟，我們需要更專業、更宏觀的地方首長，跟中央攜手同心」。此文引發熱議，大批網友痛批「不演了」，更有不少人大罵「一個字」。

蔡英文6日在臉書發文表示，全國疫情逐漸趨緩，台灣也逐漸邁向疫後的正常生活。無論是拚防疫還是拚經濟，我們需要更專業、更宏觀的地方首長，跟中央攜手同心，照顧人民的需求。

蔡英文宣布徵召黃秀芳、李俊俋、Kolas Yotaka、劉櫂豪四位參選彰化縣長、嘉義市長、花蓮縣長、台東縣長；蔡盛讚他們都有完整的地方和中央歷練，都有百分百的執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心。

此文發出後湧入超過4000則留言，網友紛紛表示：「終於不演了」、「總統臉書果然轉型為選舉宣傳平台了」、「妳該關注的是疫情而不是選情吧」、「只有一個字：爛」、「酒駕零容忍」、「可以先處理缺電、停電問題嗎？」「整個台灣，被你們搞得亂七八糟，還在想選舉，臉皮怎麼這麼厚」。

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