衛福部長陳時中下周可望獲民進黨提名，出征台北市長選戰。國民黨台北市長候選人蔣萬安今被問到，陳時中沒對萬華疫情道歉過，他表示，陳要不要道歉，「看他心裡過不過得去」，但萬華一直是台北驕傲，絕對不是破口。

蔣萬安今拜會台北清真寺，他說，台北市有30萬穆斯林移工，台北市是多元、共融社會，扮演與穆斯林世界非常重要的連結、溝通角色，因此來請益、請教。

對於陳時中即將出線戰北市，蔣萬安表示，陳到底要不要參選，是他個人的政治決定，但疫情還沒結束，包括變異株可能已經進社區，專家學者指出傳播力可能比omicron多20％，也有可能重複感染，都讓民眾擔心且關注，現階段他還是衛福部長，也是防疫指揮官，應該把本分防疫工作做好。

至於陳時中參選時機適當嗎？蔣萬安強調，這個時間點，疫情還沒結束，4月份時每日確診百位數、死亡案例個位數，但現在依然破萬確診，每日近百死亡例，當時他天天坐鎮指揮中心，開記者會報數字，現在如果為個人選舉離開崗位，等於是棄人民的健康於不顧，民眾無法接受。

被問起陳沒對萬華疫情道歉過，蔣萬安說，陳要不要道歉，「看他心裡過不過得去」，但萬華一直是台北驕傲，萬華在疫情階段，第一線守住疫情，絕對不是破口，這一點萬華人不會忘記。

此外，藍營打算以「厭陳情緒」作為選戰攻防，蔣萬安指出，台北市長選舉最重要是要爭取市民期待，提出最好的市政願景，讓市民感受誰最適合擔任市長，帶領台北市走向符合市民期待的未來，帶給市民希望、期待。

外傳行政院副院長沈榮津可能接任指揮官，蔣萬安酸說，沈榮津應該優先解決目前電力問題，如果民進黨指出，要高層級才能指揮部會，但疫情爆發時，國民黨團也建議過院長蘇貞昌當指揮官，後來由陳時中接任，不管用什麼層級，最重要是誰最適合，及目前誰在崗位上，應該堅守，持續來為民眾健康把關。