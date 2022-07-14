衛福部長陳時中昨天獲得民進黨徵召參選台北市長，傳出「焦糖哥哥」陳嘉行將負責操盤網路團隊，掀起外界議論，甚至引發民進黨基層炸鍋。對此，陳時中今天回應，他剛通過民進黨中執會徵召，競選團隊建置逐漸成形，沒有誰是操盤手的情況。

陳時中昨天通過民進黨中執會徵召參選台北市長，隨即傳出「焦糖哥哥」陳嘉行將操盤網路團隊。中廣董事長趙少康小編經營的粉專「康編碎碎念」隨即貼出疑似陳時中後援會的LINE截圖，不少陳時中支持者抱怨「天，竟然是焦糖」、「沒辦法接受焦糖」、「他爭議很多，連初選都沒過」等言論。

對此，陳時中今天出席行政院會後記者會受訪否認陳嘉行將操盤網路團隊，陳時中表示，競選團隊逐漸建置成形，沒有誰是操盤手的情況，歡迎很多年輕人來幫忙，一起來打拚。

台北市長選舉，國民黨已提名立委蔣萬安參選，民眾黨則支持台北市政府副市長黃珊珊，民進黨徵召陳時中參選。陳時中說，不論是蔣萬安或黃珊珊都是青年才俊，選舉就是選賢與能，大家把市政擘畫、想法跟執行能力，讓選民做出選擇，選擇出來就全力以赴。