桃園市鄭文燦近日頻頻陪同蔡英文總統出席各種活動場合，外傳鄭文燦將接任閣揆，對此，鄭文燦表示「這是傳聞」，工作每一天都要全力以赴，媒體追問他的下一步，鄭文燦未回應，匆匆快步離去。

民進黨日前透過鄭文燦成功說服新竹市長林智堅改參選桃園市長，媒體今天追問鄭文燦，要如何協助林智堅打贏年底桃園市長一役？

對此，鄭文燦表示，桃園市從「燦哥市長」到「小智市長」沒有違和感，可以無縫接軌，市民的熟悉度也很高，民進黨會按部就班，把競選工作的每一項都做好。

他相信桃園市民會支持「小智市長」，因為政績就是最好的輔選工具，有政績說話才大聲，鄭文燦強調，林智堅在新竹治理成績非常受到肯定，相信這是「強強相加」，沒有問題。

外界質疑林智堅是「落跑市長」，鄭文燦強調，他不會擔心，因為林智堅做了7年半的市長，跟其他做半年就想選其他職務的人不一樣。

大陸禁止輸入台灣石斑魚，屏東縣長潘孟安日前砲轟農委會主委陳吉仲沒有作為，外界解讀這是新系向英系施壓，對此，鄭文燦表示，這個是錯誤解讀，「我想，不管農委會或地方政府，都要努力想辦法把石斑魚賣得更好」。

外傳鄭文燦將接任閣揆，對此，鄭文燦則表示「這是傳聞」，他在工作上，每一天都要全力以赴，他之前也一再說，目前是防疫關鍵時期，希望疫情能夠在7月初收斂。

至於民進黨台北市長人選，傳出不是只有衛福部長陳時中，鄭文燦表示，民進黨會很有智慧、也很有節奏的處理雙北提名問題，現在很多猜測真的都只是猜測。媒體追問他的下一步，鄭文燦則未回應，快步離去說「我下一步要去搭車」。