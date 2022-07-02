國民黨桃園市長參選人張善政近日因確診取消所有行程，但他會在臉書分享確診日誌，今(2日)他談到被朋友詢問「如果當選市長，會不會想找機會跳去更高的位子？」而他回應，「我的答案是：我都已經做過行政院長了，會嗎？我絕對會把市長做好、做滿」。

張善政指出，人生有三次選擇留在美國或台灣的機緣，最後會留在台灣，是因為骨子裡的基因，卸任行政院長之後，在台灣當一個親近土地的農夫，還記得自己卸任公職的最後一句話：「期待我們的政府，好好加油！無論好壞，我們的國家都在！」

在土生土長的桃園人面前，張善政表示，「我要說我和你們一樣的愛台灣，所以我回到服務12年的桃園，想用開闊的視野及國際觀，努力來打造桃園未來十年、甚至二十年的榮景。」他也強調，絕對會把市長做好、做滿，而且會做到任期的最後一天，「我如此斬釘截鐵，是因為人生是可以自己選擇的。我相信每個人都有選擇的自由，每個人的選擇都值得尊重，也不要去批評他人。」

最後，張善政更說，只想專心把自己奉獻給桃園，感謝桃園對他的養育，只有「心無旁騖」，才能成就一件完美的使命。對此有網友在其貼文留言表示，「不論在哪個領域都很稱職，桃園的改變期待由您來實現，保重身體」、「支持你，我是桃園人，不是國民黨」、「每個人的選擇都值得尊重，也不要去批評他人的選擇，這就是格局」、「加油」。