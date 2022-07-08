林智堅涉抄襲蔡英文力挺 羅智強轟：瞧不起桃園市民智商嗎？

曾有機會成為林智堅競爭對手的前北市議員羅智強今率領子弟兵成立「2022強戰隊」，並請來趙少康站台。羅談及林智堅抄襲風波且總統蔡英文發聲力挺，語帶諷刺表示，如果想要輕輕鬆鬆寫論文，那我要勸年輕人，趕快加入民進黨，複製貼上就可以，趙少康則表示不能太輕視桃園人的智慧。

羅智強今上午偕同趙少康替旗下子弟兵，台北議員參選人楊植斗、台南議員參選人蔡宗豪以及屏東議員參選人練鴻慶站台，被問及民進黨青年軍林智堅涉嫌抄襲，是否也以此警惕子弟兵，羅智強立刻開酸，想要輕輕鬆鬆寫論文，那我要勸年輕人趕快加入民進黨，連抄都不用，複製貼上就可以。並且鼓勵林智堅繼續抄，根本是民進黨青年的典範，最後喊話「民進黨是真的這麼瞧不起桃園人智商嗎？」

趙少康則表示，綠營都說潑髒水、選舉手段，卻避談真相，竹科本來就該自己開記者會說明，還要國民黨要求出面，民進黨則反指國民黨干涉學術，讓趙少康覺得莫名其妙，難道民進黨不想搞清楚嗎？趙少康也質疑民進黨：「到底在怕什麼？」