台北市長選舉可能形成藍綠白「三腳督」，國民黨提名立委蔣萬安參選，台北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨傳將提名衛福部長陳時中。對此，前主播彭文正昨（1）日就認為「台北市長這個局，選來選去都是老面孔」，更指出民進黨的選舉套路，直言「踐踏民主於無物」，引發討論。

彭文正昨日在網路節目《政經關不了》中提到，台北市長這個局，選來選去都是老面孔，都是「回鍋」，他認為，對於這屆台北市長的選舉「幾乎沒有人能夠推薦」，彭文正分析，首先是「陳時中如果登記參選，真的是笑話」，要先對自己防疫所做的事情負責好，而執政黨居然還推出這種人出來選舉，「這就是今天的民進黨」，彭文正也說「蔣萬安也好、黃珊珊也好，在沒有從政之前，對這個社會國家做了什麼事情？」

彭文正更點出「民進黨是選舉敗了，去中央當高官，掌握權力以後，挾著黨政不分、公權力，回到地方去選『百里侯』」，彭文正更無奈，「用這樣的巡迴方式，我覺得簡直是踐踏民主於無物」，彭文正也提及，悲哀的是，老百姓連發一點微弱的聲音，都要被限流、檢舉、被《社會秩序維護法》法辦，這就是台灣今天的現象。