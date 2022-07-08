有關民進黨懸宕已久的新北市長人選，在羅致政、潘孟安之後，現在又傳出已經確定將由林佳龍出線，被外界認為這樣安排，對於林佳龍而言是「委屈」的，不過國民黨議員葉元之則是批評，林佳龍接受這樣的安排，是為了自己的政治生涯放下尊嚴，民進黨在新北市已經出局了。

對於林佳龍將成為民進黨新北市長候選人一事，葉元之表示自己是「神算」，因為早在好幾天前，就已經在臉書預告，一定是林佳龍來選，他說民進黨之所以要拖到這麼晚才提名，目的就是要等台北的人選確認後，告訴林佳龍「台北已經沒有你的位置了，你只能去新北。」

葉元之也批評民進黨，這樣的做法根本就是不重視新北市民，隨便找一個對新北沒有熱忱，根本不想當新北市長的人來選，林佳龍不但沒有心，也沒有規劃，只是來過個水而已，目的就是為了自己未來的政治前途，感覺就是條件交換，為了自己的政治利益選擇放下尊嚴，所以一點都不委屈。

不過對於林佳龍將要參選新北市長的說法，民進黨新北市黨部主委何博文則是表示，目前並未接收到黨中央的訊息，所以不方便評論，一切等到黨中央正式對外公布後，他也會有正式的聲明稿對外界進行說明。