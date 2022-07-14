台北市長柯文哲14日進行最後一次施政報告，台北市議員李慶元質詢時問，是否放心把市政交給陳時中，柯文哲表示，沒訓練沒準備至少會脫節兩年，台北市副市長黃珊珊則表示，萬華被石崇良說成破口，沒看到陳部長對台北有任何話，應先跟台北市民交代。

李慶元質疑，從疫苗之亂、快篩之亂到兒童疫苗之亂，身為指揮官跟衛福部長的陳時中連自己醫療專業都無法搞好，導致發生中重症的國人很多，受害者還想跟陳時中算帳，帳還沒算他就要卸任，辭職參選台北市長，想問你們辛苦經營八年台北市，是否放心交給他來治理台北市。

黃珊珊直言，不管任何人要治理這城市，應先把市民放在第一位，從防疫開始，指揮中心很多發言，尤其是萬華被石崇良說成是破口，還有說北市不疫調不匡列，還有說全台陪台北坐牢，她沒看到陳部長對台北有任何話，應先跟台北市民交代。

柯文哲表示，台北市政要花時間才能弄清楚，「空降不太容易，沒訓練沒準備至少會脫節兩年」，李慶元又問，柯市長當年有否脫節的感覺，柯則回，花兩年時間才搞清楚。

黃珊珊最後說，這城市很大，局處多業務龐雜，當20年議員還是要不斷學習，有很多細節與時俱進，要花時間跟心力，重要是把北市放第一位。