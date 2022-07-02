本土疫情爆發，台灣的防疫政策從清零漸轉為與病毒共存，根據CNEWS匯流新聞網「6月份全國定期調查」，針對衛福部長陳時中任內的表現，陳時中的滿意度儘管有變化，但居然未跌破5成，但也有32.9%的民眾表示不滿意，又以居住在北北基；20-39歲民眾；大學以上學歷者；國民黨、民眾黨，以及時代力量支持者，對他的不滿意度較高；

根據CNEWS匯流新聞網所進行的「6月份全國定期調查」，針對衛福部長陳時中的表現，截至6月為止，有56.5%的民眾對陳時中感到滿意（24.2%非常滿意，32.3％還算滿意），32.9%的民眾則不滿意（18.2%不太滿意，14.7%非常不滿意），10.6％無意見。

根據該民調再作交叉分析顯示，對陳時中的施政表現，居住在北北基；20-39歲民眾；大學以上學歷者；國民黨、民眾黨及時代力量支持者，對陳時中的不滿意度較高；而居住在雲嘉南地區、40歲以上、小學及以下學歷、民進黨支持者與中間選民，相對來說，對陳時中的滿意度較高。

該民調是CNEWS匯流新聞網委託精確市場研究，調查日期為6月20至23日晚間，調查對象為戶籍在台閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾，調查共計完成1069個有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0個百分點。

針對該民調，台大政治系教授左正東分析認為，陳時中的滿意度儘管有變化，但仍未跌破5成。但根據最新其他媒體的民調，陳時中在台北市長選戰中的民調，表現並不太理想；而該民調的結果，也許是反應一部分民眾對陳時中的支持是很堅定的，把他跟防疫的結果分開來看；也就是說，民眾雖然很擔心疫情、對防疫政策不滿意的情況還是蠻多，滿意與不滿意旗鼓相當，但從民調來看，顯然民眾把對防疫政策的不滿意，跟對陳時中的滿意度是脫鉤的，這也說明很多人喜歡他的特質和風格，而不是實質的政策。