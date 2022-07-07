頻被點名參選台北市長的衛福部長陳時中，今天被名嘴周玉蔻爆料將在下周獲提名，屆時防疫指揮官、衛福部長都得換人。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎對此提出建議，若指揮官下周要換人，必須層級夠高，且對醫療有一定程度的了解，不過他也說，無論指揮官是誰，防疫政策都不會有太大變化，只是作法上可能不同。

李秉穎今天接受電台訪問，他提到我國防疫並不是只靠指揮官一人，而是有疾病管制署內部的幕僚提供意見，他們在各個專家委員會上所準備的材料、見解，都對國家政策有重大影響，因此若是指揮官換人，政策上不會有很大的變化。

不過李秉穎認為，新任指揮官最好是要達到行政院層級，否則其他部會根本叫不動，過去SARS時衛生署長就連醫院都叫不動，且指揮官最好還要有一點衛生專業，若是由行政院副院長直接指揮，效率會最高。

評論過去兩年陳時中的表現，李秉穎指出，外界對於許多議題的批評，例如快篩、疫苗等爭議，即便是其他人來做，結果大概也是一樣，或是不如現在這樣，且防疫成績也不能只看快篩、疫苗，最重要的是有沒有顧好民生、重症死亡率，然而這兩項成績台灣都表現不俗。

但李秉穎也吐槽陳時中，在任內有兩項作為看不慣，第一是社交距離，第二就是火車上禁止飲食，因為根本沒有學術論文能明確指出維持社交距離可防止疫情擴散，再來就是搭長途火車時若連飲水都不行，那就太折磨人了。

李秉穎提醒，無論接任的衛福部長是誰，最重要的還是顧好健保，畢竟現在健保體系搖搖欲墜，另外就是要積極推動疫苗，除了新冠疫苗之外，還有很多疫苗都該鼓勵民眾接種，繼任者施政應以國民健康為優先考量。