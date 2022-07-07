疫情指揮中心昨日公布，國內首度出現2例BA.5變異株本土個案，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，本土疫情雖趨緩，但每日仍有約3萬多人染疫，這是一個警訊，不排除社區早有BA.5在傳播，再加上BA.5傳播力超強，可1傳12人，接下來要觀察社區疫情是否擴大。

黃高彬接受《中時新聞網》採訪表示， BA.5有超強傳播力，與先前的流行的BA.1、BA.2的R0值（Ｋ病例再生數） 約8至12相比，但BA.5的R0值超過12，至少可1傳12，根據國外經驗來看，變異株進入社區後，需幾個禮拜的時間才會擴散，再加上感染BA.5的境外移入個案已入境十幾天，接下來要重點觀察社區有沒有擴大的情況。

黃高彬指出，國內疫情雖已趨緩，正常來說確診數應會再往下降，但最近每天仍新增約3萬多例，直言這是一個隱憂，也是個奇怪的現象，不排除社區早有新變異株在傳播，但要從中找到BA.5已在傳播的線索，他坦言「有點困難」，目前可能可以從重複感染者身上找到蛛絲馬跡，原因在於在這波疫情中確診的人，仍有可能會染上BA.5。

黃高彬說，國際上許多國家遭BA.5入侵後，取代原本流行的BA.2，1至1個半月的時間，新增的確診案例有一半人都是感染BA.5，再加上國外很多人早已不戴口罩，才會導致這波病毒傳播得快。

黃高彬認為，台灣目前仍遵守戴口罩、勤洗手等防疫規定，就算本土確診案例又增加，不至於一下子暴衝，但國際疫情還在升溫，尚未看到下降趨勢，因此很難推斷BA.5造成疫情回溫的時間會多長。