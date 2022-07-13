台北市今公布1例漢他病毒症候群確診病例，是台北市今年首例、全國第三例，北市個案為40多歲女性，清潔住家環境時，曾有鼠類出沒，疑似吸入性感染，6／4陸續出現發燒等症狀，6／7到醫院就醫，目前已康復出院。

北市重陽禮金明年重啟 1人恐領嘸1500
北市西門商圈商四精華土地 8／31公開標售
涉公安違建 北市建管處優先查處拆除
#漢他病毒 #台北市 #老鼠 #首例感染