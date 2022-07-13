北市確診今年首例漢他病毒 40歲女疑吸入性感染 17:172022/07/13 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局宣導漢他病毒防疫政策。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今公布1例漢他病毒症候群確診病例，是台北市今年首例、全國第三例，北市個案為40多歲女性，清潔住家環境時，曾有鼠類出沒，疑似吸入性感染，6／4陸續出現發燒等症狀，6／7到醫院就醫，目前已康復出院。 北市重陽禮金明年重啟 1人恐領嘸1500 北市西門商圈商四精華土地 8／31公開標售 涉公安違建 北市建管處優先查處拆除 #漢他病毒 #台北市 #老鼠 #首例感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李永得嗆柯P「拿出備忘錄頭就給你」 北市府秀會議紀錄 16:502022/07/13 政治 批不負責任、沒擔當 朱立倫：民進黨北北桃參選人全面落跑 17:432022/07/13 政治 談北市選情 柯文哲「應選誰做最好」：不是誰選得上 11:222022/07/13 政治 陳時中拚選戰太緊張！「4連拍」看蔡英文教他造勢第一招 17:272022/07/13 政治 陳時中挨批落跑 綠營反擊藍營「怯戰」 13:122022/07/13 政治 談蔡炳坤病情再嗆文化部長 柯：懶惰做官都沒在上班 10:502022/07/13 政治 蔡壁如指北市選戰三分天下 蔣萬安：不擔心棄保 11:312022/07/13 政治 嚇破膽！台北市長這份最新民調太詭異 網3字轟爆 15:202022/07/13 政治 陳時中喊「疫苗及時到位、用藥早」 柯文哲傻眼：還好沒吃早餐 10:302022/07/13 政治 上新北小學堂 林佳龍：邀侯友宜可以限時考試 16:052022/07/13 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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