台北市長選舉，國民黨提名立委蔣萬安出戰，民眾黨可能推出副市長黃珊珊，民進黨則傳出衛福部長陳時中參選。但是外傳總統蔡英文勸進選台北市的對象並不是陳時中，而是前副總統陳建仁。媒體人吳子嘉認為，陳建仁「不可能」選台北市長。

吳子嘉2日在《董事長開講》網路直播節目中認為，陳建仁不可能選台北市長，他是要選總統，總統蔡英文手上的這一張「陳建仁牌」，是為了威脅賴清德，所以這張「陳建仁牌」不會浪費在台北市。因為台北市輸了，對民進黨沒有影響，民進黨不算輸；桃園市長選戰不要輸比較重要，桃園輸了，民進黨算輸。

吳子嘉覺得，陳時中為什麼要選台北市長，是因為前民進黨秘書長洪耀福要他選，他們認為在「三腳督」的情況之下，民進黨會贏。

另有網友問到，假如陳時中不想選，又不給前交通部長林佳龍選，難道要給前文化部長鄭麗君選？媒體人錢怡君表示，陳時中很想選，他的權力欲望很大，坐在防疫指揮中心指揮官位置那麼久，每天在那邊念一些有的沒的，得到這麼高的名譽，他怎麼可能不選。