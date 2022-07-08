民進黨新北市長人選又有新傳言，8日傳出蔡英文欽點林佳龍選新北市長，對此，也是熱門傳聞人選之一的屏東縣長潘孟安稍早受訪表示，他相信蔡主席有她的睿智與智慧，到處徵詢是必然的，而他目前仍以縣政為主，沒有任何規畫。

潘孟安8日出席石斑魚銷售記者會，被媒體問及蔡英文總統欽點林佳龍選新北市長一事時指出，他相信蔡主席有她的睿智智慧，沒有任何欽點，而他個人目前最關注的是安倍首相的傷勢，祈禱他平安度過，至於他仍以縣政為主，沒有任何規畫，他每每在議會或與縣民都公開允諾縣政會做好坐滿。

對於新北市長話題，潘孟安疑似想以安倍首相的新聞四兩撥千金帶過，但在媒體再次追問下，他先意有所指地說，「現在很多報派」，隨後又強調沒有這個規畫，並再三說明強調，他相信蔡總統有她的睿智會在下周前定調，到處的徵詢是必然的，這個過程希望順遂，期盼年底大選共同打這一戰，作為從政的黨員之一，會盡義務與責任，也會在屏東、全國各地幫忙，中央有中央的思考，目前還是沒有規畫，仍以縣政為主。

最後，潘孟安強調，他沒有想過新北市長這個問題，他每天被縣政釘得頭麻發麻、疲憊不堪，所以沒有想過這個問題，有很多縣政等他處理。