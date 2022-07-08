本土疫情趨緩，但染疫死亡人數仍維持在百例上下，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，先前曾經有一天200多例死亡個案，目前已從高峰下降，維持在100例左右，疫情要降更低，死亡數才會下來，差距至少要2到3周。

近來本土個案數下降至2、3萬例，而染疫死亡數持續在100例左右徘徊，由於死亡是疫情的落後指標，外界關心死亡數何時會有明顯下降，莊人祥認為，本土疫情在5月從高峰下降，目前每天公布死亡數大多維持在100例以下，偶爾出現100多例，先前曾有一天200多例，現在已經下降；當然疫情要先降更低，死亡數才會降下來，兩者差距至少2到3周。

前副總統陳建仁預估，7月中旬本土個案數可降到1萬例以下。莊人祥表示，這兩周下降幅度較前幾周趨緩，如果人流指數可以和先前5月下旬一樣，當然有可能降到1萬例，但需要大家一起加油。

今年1月以來，國內共有396萬5690例本土個案，包括1萬7656例中重症，其中6606人死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前全年齡層致死率為0.17％，0到9歲致死率約十萬分之4，和上周一樣，並提醒70歲以上年齡層是染疫死亡高風險群，應接種第3劑及第4劑，以加強保護力。