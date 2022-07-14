南投縣14日新增504人確診，染疫死亡新增2人，累計死亡218人。南投縣毒品危害防制中心，疫情期間持續追蹤藥癮個案，因確診衍生的醫療需求，也安排到醫院進行藥癮戒治療程，確保療程不中斷。

衛生局長陳南松表示，為防止藥癮個案中斷戒治，衍生家庭及社會問題，疫情期間仍持續對列管個案進行追蹤輔導，並與社會及勞動處、南投就業服務中心合作，針對合併有家庭暴力、心理諮商及就業需求等個案進行共案管理，讓藥癮個案早日遠離毒品回歸社會，今年訪視服務3638人次，其中透過社會安全網絡共案管理合作模式服務23人。

陳南松表示，毒品危害防制中心規畫「藥癮醫療特色服務方案」，以家庭為中心服務模式，評估藥癮施用者與家庭需求，媒合相關社會福利、就醫、戒治、社會與心理評估處遇或家族會談與輔導等資源，建置以醫療及復歸社會為核心，提供藥癮者適切服務，今年已提供62人次服務。民眾若有相關藥癮問題，歡迎撥打24小時免付費諮詢專線（0800）770885（請請您，幫幫我），諮詢過程全程保密。