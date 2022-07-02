今年7月1日是香港主權移交25周年。國民黨台北市長參選人蔣萬安今被問起未發文聲援香港，是怕損失深藍票源？他回應，一直以來都在關心香港，堅定捍衛中華民國的主權，「台灣絕對堅決反對一國兩制」。

蔣萬安出席大安區全安里感恩母親節時強調，他在立法院，從上一屆開始到這屆，都在關心香港狀況，也連署《港澳條例》修法，一再呼籲對岸維持港人治港的承諾，這是一直以來都在關心的事情。

蔣萬安表示，他一直強調很清楚的立場，「我們是堅定捍衛中華民國的主權，堅定的維護民主自由與法治，台灣絕對堅決反對一國兩制」。