市場傳出，台灣大哥大財務長將異動，現任財務長俞若奚即將退休，原本擔任神盾財務長張家麒目前已於7月正式在台灣大擔任顧問，8月接任台灣大財務長呼聲高。

台灣大發言系統對此強調，目前暫時沒有訊息可以對外提供。

俞若奚於2006年加入台灣大擔任副總，帶領IR團隊並負責財務及帳務管理，以優異的決策判斷、風險管理、團隊領導能力、提升台灣大公司資本管理效率受到肯定，2009年獲頒財團法人中華民國企業經理協進會第27屆「國家傑出經理獎」傑出財務經理，為該年唯一獲此榮譽的電信業專業經理人，2010年獲頒投資人關係全球評比「最佳投資人關係經理人」。

2011年接掌台灣大財務長職務，並於2014年升任執行副總暨財務長職位，2016～2018連續三年勇奪《亞洲公司治理》雜誌評選「最佳財務長」，今年6月底並剛獲素有「外資圈奧斯卡」美譽的《Institutional Investor機構投資人》頒發電信業「最佳財務長」第一名殊榮。

張家麒在法人研究機構擁有18年資歷，曾擔任元大投顧台灣區研究部門主管，2019年轉戰企業界並出任神盾財務長，6月30日從神盾離職，目前擔任台灣大顧問。

台灣大8日除息，每股配發現金4.3元，將發放股息121億元，開盤參考價103.5元，收盤價103元，外資法人看好台灣大5G、電子商務、家用寬頻三大業務引擎持續成長，加上行動ARPU持續增加，台灣大與台灣之星合併案正在公平會及NCC審議中，完成合併後，台灣大行動用戶將達980萬，外資法人看好合併後創造規模經濟及綜效，有助於台灣大獲利進一步增長。