路透引述知情人士表示，大陸網企裁員潮下，巨頭阿里巴巴開始大幅裁員重要的戰略投資團隊，動刀規模超過33％，並涉及中高層員工。

知情人士表示，阿里巴巴戰略投資團隊主要位於大陸，香港也有部分員工。此次將把這個規模逾110人的團隊裁減至約70人，目前已經通知員工裁員消息，這次裁員主要涉及大陸中層與高層員工。

在監管與總體經濟情況下，大陸大型網路企業紛紛大幅裁員。受到官方要求企業聚焦本業、減少盲目砸錢擴張的基調下，阿里巴巴與騰訊等此前頻繁投資、併購的網企開始縮減投資團隊。

路透指出，阿里巴巴多年來招聘到不少華爾街大行、私募股權人才，阿里巴巴投資團隊在2016年人數高達約150人，在全球大肆投資標的。

Dealogic數據指出，從2015年到2021年，阿里巴巴平均每年進行44筆投資；2018全年最多達到70筆，總規模約540億美元。但該數字到2021年驟降，僅存62億美元。2022年至今，阿里巴巴只進行約9項投資，總規模52億美元。