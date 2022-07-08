朴海日（右）和湯唯首度合作，在《分手的決心》中互動火花十足。（車庫娛樂提供）

韓國名導朴贊郁憑藉執導《分手的決心》榮獲坎城影展最佳導演獎，該片將於下周五（15日）在台上映，近日舉辦試映會，有眼尖觀眾發現，台灣知名威士忌品牌噶瑪蘭威士忌竟出現在片中。

據悉，是因為朴贊郁本人相當喜愛噶瑪蘭威士忌，於是特別私心放入的彩蛋，甚至在電影中某種程度暗示了主角的心境變化，這也是繼漫威電影《尚氣與十環傳奇》中出現的「真魷味」及《永恆族》的「浪味仙」後，又一個台灣飲食登上國際大銀幕。

花絮中，朴贊郁談起製作起源：「若說之前製作電影的目標，是為了令人擁有刺激的觀影體驗，這次的目標則是，讓觀眾親自接近這個故事，感受這部電影的魅力。」湯唯看完劇本也大呼：「懷疑…同時又產生好感，這故事非常地…怎麼說呢…有得演。」

至於找來湯唯與朴海日演出的原因，朴贊郁說：「朴海日和湯唯，我覺得應該會是非常有趣的相遇，自從我看了《色戒》後，希望總有一天能和湯唯演員合作，某天，我突然發現，自己從沒和朴海日合作過。」更補充道，「『海俊』是個十分細膩、乾淨俐落的人，所以我覺得只有朴海日能飾演這個角色，可以說是為他量身打造的劇本。」

首度合作，又必需跨越語言隔閡的朴海日和湯唯在片中互動火花十足，朴海日大讚：「我認為湯唯演員本身，完全就是『宋瑞萊』，在給予情緒上的反應時很照顧對手演員，覺得能令人維持角色的狀態，這讓我很感激。」湯唯則特別欣賞朴海日的超強專注力。

此外，該片取景與布景都下足功夫，無論是在山上還是在海邊，都相當壯闊優美，導演朴贊郁說：「像是沙灘的寬闊度，海浪能打得多高，是否看得到夕陽，雖然是海，但又帶有山的印象，費盡苦心找到了這些場景。」

美術、服裝也為電影中的角色性格專屬打造屬於他們的裝扮與所處空間，例如「『瑞萊』」的家只用了一種壁紙紋樣，看起來像是山，但又能解讀為浪濤。」；「『海俊』」的部分較古典，常穿著西裝走動，展現較不同的警察模樣。」；「至於『瑞萊』」的話，希望能給人一種，不知會跑去哪的奇妙感。」

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