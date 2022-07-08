民進黨預計在下周徵召衛福部長陳時中參選台北市，外傳行政院副院長沈榮津可能接任指揮官人選之一，國民黨台北市長參選人蔣萬安受訪酸說，沈榮津應該優先解決目前電力問題。

蔣萬安也表示，如果民進黨稱要高層級才能指揮部會，但其實疫情爆發時，國民黨團也建議過院長蘇貞昌當指揮官，後來由陳時中接任。

他強調，不管用什麼層級，最重要是誰最適合，及目前誰在崗位上，應該堅守，持續來為民眾健康把關。