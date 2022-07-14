台北市副市長黃珊珊昨宣布，參酌近2年歲計賸餘提撥10％，6.2億作為重陽敬老金預算，明年每名65歲長輩普發1200元。但議員苗博雅今質疑，市長柯文哲過去7年稱發放敬老金會債留子孫，但副市長黃珊珊說不會排擠預算，打臉過去的柯文哲。柯則坦言會排擠預算。

黃珊珊昨天強調，將以不負債、不舉債和不排擠原預算為原則。柯文哲今赴議會施政報告，苗博雅在質詢時詢問，敬老金預算是要追加，還是編在明年預算？黃珊珊指出，編在2023年，重陽敬老金本來就有科目。

苗問說，6億多的預算，會不會排擠其他建設？柯解釋，他要建立一個制度，不希望下一個市長推翻，收入減掉支出的剩餘，10％可以發重陽敬老金，最高是1500元，萬一那一年歲計剩餘很多，搞不好還更多，然後不可以把借款當作收入，要講清楚，每個縣市政府都耍這招。

苗博雅再質疑，歲計剩餘2年平均10％編預算，這個編法就不會債留子孫，可以平衡財政紀律？柯文哲說，他的立場是還有欠債應該優先還。

苗博雅指出，市府看法非常矛盾，黃珊珊說不會影響到財政，不會排擠、不會債留子孫；柯文哲7年來論述，一直告訴大家，重陽敬老金不能發，一發就會債留子孫，在議會投票時，她這票意見跟柯文哲一樣，她相信柯過去7年的說法，可是黃珊珊的說法是在打臉過去七年的柯文哲。

柯文哲強調，他在8年當中還了很多錢以後，利息從29億降到4億多，現在財政比以前好一點，但這是很努力才撐得住，只要一放鬆財政紀律就垮掉。

柯坦言，「有沒有排擠，當然有。」苗詢問，排擠了哪些？柯答，這沒辦法直接說哪一個，因為是剩餘的10％，內部討論時，他表達有剩下錢就全部還債，但內部說有大多數議會的意見，「我還跟他講說我要訴諸公投解決」。

接續質詢的議員林亮君指出，柯文哲的意思還是會排擠？柯文哲說，錢就這麼多，政治上也是種妥協，「6億...，要是我，我會主張住宿型長照機構應該優先處理」。

林亮君認為，副市長黃珊珊在臉書強調，不會排擠市政建設發放敬老金，但市長還是說有排擠現象。黃補充，排擠到是還債的部分，不是其他的福利設施或市政建設。