國民黨多縣市首長提名陷紛爭，引發政壇關注。媒體人「逆風的烏鴉」表示，國民黨黨主席朱立倫主政杜絕了所謂「會吵的孩子有糖吃」，只要他不喜歡你都一概不提名，包括桃園的邱奕勝和呂玉玲、高雄的張亞中都是如此。朱敢這樣玩，最大的底氣應該來自「沒有人比他慘」，若真有人要魚死網破，對現在的他而言也差別不大。

逆風的烏鴉日前在臉書發文表示，我們常常說「會吵的孩子有糖吃」，但是看朱立倫主政下的國民黨提名，似乎是恰恰相反。敢於挑戰他的，只要他不喜歡都一概不提名，變成了「會吵的孩子沒糖吃」，桃園的邱奕勝和呂玉玲、高雄的張亞中，都是這樣。

逆風的烏鴉分析，朱立倫敢於玩「會吵的孩子沒糖吃」，最大的底氣應該還是來自於如果比慘，誰比得過自己吧。如果真的有人要魚死網破，以他現在的情況，其實差別也不大。

對此，逆風的烏鴉直言，從現在各縣市的情況來看，說要造反的都是雷聲大雨點小，說穿了，就是手中有權勢的才需要怕，「朱立倫還有啥可怕的？」