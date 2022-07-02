「Red Bull飛行日」活動將於9月18日在台中舉辦，這不僅是台灣首屆，更是亞洲唯一。對此，台中市市長盧秀燕特別手持活動看板稱，台中市政府近年一直努力推動「酷運動、酷城市」，這次賽事舉辦在台中，正是對台中運動風氣的一種肯定。數千網友湧入盧臉書按讚肯定，不少人更表示，盧的笑容如同媽媽一般溫暖，「不愧是媽媽市長，您就像台中人的母親」。

盧秀燕昨日（1）在臉書發文表示，亞洲唯一、台灣首屆「Red Bull飛行日」活動就台中。以前都是看電視，但這次再我們自己的台灣，就看得到「Red Bull飛行日」。盧強調，台中市政府最近幾年一直努力推動「酷運動、酷城市」，用多元的運動項目，幫助市民愛上運動，讓市民更健康，讓台中動起來，這次賽事舉辦在台中，也是對台中運動風氣的一種肯定，

盧秀燕指出，台灣總共有663組報名、347組上傳設計圖，包含消防隊、醫護團隊、大學生都有人報名，9月18日一定是個熱鬧的日子。到時候，也歡迎民眾一起來鬥熱鬧。

此文發出後迅速獲得約3000個讚、超過130則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「這活動太讚啦！大家比創意比發明，有飛的遠也有純吸引眼光搞笑的！現場一片歡樂好期待」、「好酷的活動喔！」「盧市長的手勢好可愛」、「好棒的市長！」「燕子市長讓台中如虎添翼，台中飛起來！」「燕子媽媽的笑容美麗又慈祥」、「市長的笑容好溫暖，不愧是媽媽市長，您就像台中人的母親」。