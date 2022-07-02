國民黨台北市長參選人蔣萬安日前說民進黨「拉黃打蔣」是養老鼠咬布袋，這種教訓發生一次就好，引發議論。台北市副市長黃珊珊表示，選民是人不是票，要讓人民知道支持你的原因是什麼，且應拿出真本事，沒有的話口水戰不必要。

黃珊珊2日出席「台北神匠福虎工藝大賞」時表示，一直在算票，但選民是人不是票，要讓人民知道可以支持你的原因是什麼，而不是把大家區分，要先了解這個城市需要什麼。

黃珊珊直言，現在的問題是大家都講別人，不講自己跟城市需要什麼，「一直算藍藍綠綠的票，很沒有意義」，相信台北市民的智慧，拿出你想要做的事情告訴市民，比較實在，市民也不太想聽那些事情。

至於藍綠都在攻擊柯文哲市政，好像要冷處理，黃珊珊說，市政本來就可受公平，只要做得好大家可以稱讚，做不好就該監督，這8年相信大家有看到不同改變，只是無謂的攻擊市民都看在眼裡，還是拿出真本事，沒有的話口水戰就不必要。

針對前台北市長郝龍斌說柯文哲政績會影到她支持度，或可能成為負擔，黃珊珊先謝謝郝市長肯定，並表示每天大家都有自己的話，不用去回應他的想法，市民都有自己的看法，相信市民智慧。

有媒體追問昨日臉書上發文，提到香港一國兩制，對此，黃珊珊說，昨日是7月1日，每到這時間都會有些感觸，應該回過頭看看如何珍惜台灣現在的生活方式。