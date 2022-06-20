交通部長林佳龍日前出席參訪活動提到，國民黨台北市長參選人蔣萬安到現在還沒提具體政見，而蔣萬安今接受POP radio廣播專訪，他表示，將解決台北人口外流、青年租金高等現有的問題；他指出，人口外流是台北市現在的問題，最主要是無法留住年輕人，將推動「青銀換居」的政策，讓社宅發揮效益，另外，也會成立「人口對策辦公室」，讓人口回到250萬人。

蔣萬安說，看到台北市人口外流、相關建設停滯不前，尤其是近兩年疫情關係，最辛苦的是台北人，觀光業、服務業受創慘重，今年雖然沒有升級三級警戒，但民眾的損失卻比去年更沉重，光服務業的營收就減少7-8成，他將帶領台北市迎向後疫情時代轉型。

他強調，現在國門即將開放，但以目前台北市的狀況，根本還沒準備好來迎接觀光客，北市府應該要利用疫情期間，來協助攤商更新軟、硬體，做好準備，國門一開放，才能迎接國際觀光客，另外，他還提到，將針對「會展產業」做轉型，可以帶動周邊整體經濟效應。

蔣萬安也提出，台北Reopen、台北重啟經濟復甦計畫，將串聯商圈、夜市和百貨，透過虛實整合，吸引國外觀光客，像是國際牛肉麵節，現在規模越來越小，應該要國門大開要吸引其他國家來參與。

除了經濟轉型，北市還有居住問題，這8年台北市人口少了25萬人，從270萬減少為245萬，蔣萬安說，人口外流是很嚴重的問題，台北市要留住年輕人才能提升城市競爭力，最主要是北市的租屋問題，一個8坪的套房每月租金要價14000到16000元，等於是薪水的三分之一。

他指出，如果擔任市長，他將運用社會住宅，提供「青銀換居」政策，盤點社會住宅周邊老舊公寓，保留戶數給長者入住電梯大樓，長者釋出房舍以包租代管的方式租給年輕人，創造雙贏的模式。

此外，還有市民最關心的大眾運輸政策，蔣萬安說．1280剛推出確實吸引人，但後來民眾發現並不划算，未來將推出多樣化的票價和個人化套餐，並與共享運具、YouBike等運具做結合。