台灣美國商會日前發布《2022台灣白皮書》，提醒供電穩定問題必須馬上處理，國民黨立委李貴敏無奈說，民進黨執政荒腔走板，行政效能低落，遇事只會大玩文字遊戲，幾乎把廠商逼到無路可退了。

李貴敏昨（25）日在臉書表示，台灣美國商會日前直言供電穩定已不是「隱憂」，安全及穩定的能源供應必須馬上處理，顯然外商對於政府「停電不是缺電」的文字遊戲並不買單，還苦口婆心提出質疑，「但民進黨政府如同馬耳東風，根本無動於衷！」

李貴敏指出，她去年就多次質詢蘇貞昌內閣，想知道要如何解決缺電問題及美商的憂慮，但得到的答案是「會跟美商溝通解釋」，不料溝通了1年美國商會還是強調能源問題必需立即解決，可惜的是台灣官員不但否認有缺電問題，還堅稱台灣公司在設立登記前，都已經先確定供電需求才會發給執照，「這是甚麼令人傻眼的答案？」

李貴敏說，供電穩定度除影響外商來台投資外，更關係到產業發展與民生經濟，但民進黨政府始終不願意面對缺電的現實，遇事只會大玩文字遊戲，幾乎把廠商逼到無路可退，民眾也擔憂跳電頻頻，「行政官員張口閉口持續努力，更是一張張隨時會跳票的空頭支票，真令人難以置信。」