往年台灣用電打破去年紀錄都在7月，但現在還是6月，用電已破去年紀錄並屢創新高，缺電陰影又籠罩全台。

因全球逐漸脫離疫情後，去年國際燃料價格已大幅上漲。今年俄烏開戰後，國際燃料價格更是一波大漲。這正是今天電價審議委員會將電價上調的背景。

一方面面臨缺電危機，一方面又有電價大幅上調壓力，蔡政府提出了什麼解決方案嗎？個人看到蔡政府近期力推的還是太陽能及離岸風電等再生能源，能源政策重點還是減碳。但綠電可以解決缺電及漲電價等燃眉之急嗎？

以德國為例，德國是全球減碳抗暖急先鋒，但在俄國減少供氣，造成天然氣發電驟然大降後，德國第一個反應就是以增加燃煤發電應急，減碳只好靠邊站。

以美國為例，拜登的民主黨政府也將減碳奉為神主牌。但近日美國面臨通膨壓力，汽油價格上漲民眾最為有感。拜登也立即要求石油輸出國家組織增產石油，希望能減緩汽油及物價上漲壓力，減碳目標也只能暫緩。

德國美國對減碳的執著不如蔡政府嗎？但兩國願為實際，苦民所苦。兩國都知道能源政策第一優先是提供穩定能源，能源供應不可中斷；第二優先是能源價格要合理，要人民可以負擔。先符合這兩個優先條件再談減碳抗暖。

以台灣而言，最明顯的解決缺電及漲價的手段就是核電延役，但非核家園是民進黨神主牌，蔡政府反核政策是鐵板一塊，極難妥協。在此提供另一解方供蔡政府參考。

台灣缺電挑戰最大是2023年之後幾年，備轉容量都遠低於目標值。但台塑麥寮電廠有三部超臨界燃煤機組在與台電簽署25年售電合約後將於2024及2025兩年合約到期後除役。全球燃煤機組運轉年限至少40年，麥寮機組完全可以再提供15年穩定並價格極為低廉的電力。

麥寮機組為超臨界機組，比台中電廠次臨界機組效率為高，單位發電的空污及碳排也較低，機組也較平均運轉年限近30年的台中早期完工的8部機組為新。麥寮3部機組裝置容量共180萬瓩，相當兩部大型核電機組。反煤並非民進黨神主牌，沒有如此高的政治禁忌。蔡政府只要自我鬆綁減碳魔咒，參考德國與美國的務實作法，與台塑麥寮電廠續約15年，目前燃眉之急的缺電危機必然解決大半，對降低電價也大有裨益。

台灣面臨的缺電與漲價危機，不是沒有解決之道，只在蔡政府一念之間。

（作者為台灣能源部落格）

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