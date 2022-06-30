關於台灣電價調漲，挨轟是缺電問題，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（30日）出示2000年至2019年台電新設機組的統計表，他說，蔡英文總統上任後2017年至2019年，1年就等於馬政府時期8年的新設機組的容量，馬政府執政時期對新設機組不用心，沒有預期到台灣經濟成長的幅度。

民進黨立院黨團今（30日）開輿情記者會回應，鄭運鵬表示，蔡英文總統上任後，台灣的經濟成長率獨步全球、經濟成長率非常高，因此用電量還到夏季就創歷史新高，是否是缺電，備載容量網路上都查得到。

鄭運鵬出示2000年至2019年台電新設機組的統計表，他說，2008年馬英九總統執政8年只多了273萬瓩的發電容量，蔡英文總統上任後2017年至2019年，1年就等於馬政府時期8年的新設機組的容量，2017年有249萬瓩、2018年有338萬瓩、2019年有80萬瓩。

此外，去年公投通過後第三接收站新設機組將更順利進行，台灣經濟成長在民進黨執政下進步很多，即使受到疫情影響經濟成長、出口、內需都增加，用電需求多，政府一定要提供安全、穩定的發電。

鄭運鵬批評，馬政府執政時期對新設機組不用心，沒有預期到台灣經濟成長的幅度，馬政府執政時期後6年幾乎一片空白。如今台電漲價確定後可以跟國際比較，是否有預期到台灣的經濟成長、用電需求，馬政府跟民進黨執政差別很大。