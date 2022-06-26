年底的九合一選舉，國民黨在六都市長布局日漸明朗，更傳出將在29日的中常會徵召提名高雄市長人選，而頻頻被點名參選的高雄市前副市長李四川今（26）日在臉書發文，曬出喜鵲來訪的照片，引起網友討論。

李四川在臉書貼出10多張照片，指出疫情期間有許多小鳥光顧家中露台，剛開始只要開門牠們就會馬上飛走，但如今發現他不會傷害牠們，已經不在乎他在一旁做什麼了，並透露他會與鳥兒分曉自己喜愛的花生。

李四川說，人與人之間最大的吸引力不是容顏、不是財富也不是才華，「而是你傳遞給對方的信賴與踏實，真誠和善良，人與鳥兒不是也是這樣嗎？」

而網友發現，在李四川貼出的照片中，疑似有喜鵲、鴿子、斑鳩、綠繡眼、八哥等不同的鳥類，還有鳥兒們「結伴來訪」，大讚「喜鵲來敲門，好運來臨」、「連牠們都知道川伯不是壞人，相約同伴好友來川伯家做客」、「喜鵲臨門，吉兆！」