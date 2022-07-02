民進黨竹市黨部舉辦提名記者會，立委柯建銘、新竹市長林智堅率8位議員參選人，與新竹市長參選人沈慧虹合體。（王惠慧攝）

九合一選戰逼近，民進黨今由立委柯建銘、新竹市長林智堅，率領新竹市長參選人沈慧虹以及8名議員參選人組成「新新竹隊」，喊出口號營造團結氣勢，然而現場獨缺行政院顧問鄭宏輝，柯建銘也解釋，鄭宏輝收到通知但人不在新竹，但他說自己是永遠的新竹隊！

民進黨竹市黨部今正式宣布8名議員參選人，分別是東區現任議員曾資程、鄭美娟、參選人劉彥伶，西區現任議員陳建名，北區現任議員劉康彥、參選人楊玲宜，南區現任議員施乃如，以及香山區參選人林盈徹。

8人今在記者會上，首度與沈慧虹合體亮相，團結一致喊出口號「team hsinchu、挺新竹」，由柯建銘任總教練、林智堅則擔任總顧問，主打8＋1的「新新竹隊」。

現場包括多名里長、支持者皆到場高喊「凍蒜！加油！」，即將轉戰立委的現任市議員李妍慧也到場支持，然而現場卻獨缺鄭宏輝的身影，只有在場邊看到保留鄭宏輝的名牌，也空出第一排最側邊的座位。

柯建銘說，今天早上才通知鄭宏輝，但他人不在新竹，但他希望跟大家致意，鄭說自己是「永遠的新竹隊」，這次選舉任何時間需要他，他一定會跳下來，跟大家一起努力打拚。

柯建銘和林智堅也逐一介紹沈慧虹與8名議員參選人，柯建銘稱他們是「新八仙過海」，尤其男女比例各半，符合男女平權是其他縣市少見，也肯定沈慧虹曾半夜穿著雨鞋走在泥濘地的拚勁，盼她將承先啟後，延續新竹市進步。

林智堅則指這場選戰非政黨之爭，而是新竹幸福保衛戰，沈慧虹是最有經驗、最專業的人選，拜託現場鄉親，如果疼惜林智堅，就要把沈慧虹送進新竹市政府，讓她成為新竹第1位女市長。

沈慧虹今上台致詞是不免緊張，但台下熱烈掌聲不斷給予支持，她說接下來的147天，將走遍大街小巷，誠懇爭取市民支持，她強調「新竹是她的家」，過去8年新竹重大建設都全程參與，未來也絕不會缺席。