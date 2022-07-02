民眾黨桃園市長參選人賴香伶2日公布民調，指6成民眾希望新竹市長林智堅做滿任期，質疑他「落跑」並要求公布內部民調，林智堅2日上午表示，民調是各陣營選戰參考的資料，反問賴香伶，難道要繼續帶職參選？

新竹市長林智堅即將轉戰桃園，近日也陸續出現桃園行程，2日下午大溪大禧-敦正氣「與神同巡」開幕式，將是林智堅獲提名後首度在桃園的公開行程，下午還會到參加國際扶輪社3501總監的交接儀式。

林智堅也說，這段期間不管是公開或私下，已經有許多邀訪行程，7月9日後將全心投入桃園選舉工作，無論宗教、社團、社區、教育界、文化界，各面向活動都會緊密參加，正式攜手桃園隊提政見牛肉。

至於賴香伶提出民調，指6成桃園市民盼他做滿任期，並要求他公布內部民調。林智堅則回應，賴香伶所說的民調他還沒看到，也強調民調是各陣營選戰參考資料，是否公布應彼此尊重，林智堅說自己已為參選桃園辭職，反問賴香伶，「要繼續帶職參選嗎？這會是桃園市民期待的嗎？」

另外，有媒體專訪提到林智堅原本規畫卸任後要赴美，林智堅今也澄清，當時所說的是以訪問學人條件申請到美國進修，但因疫情影響都停擺，他想藉此說明，政治人物人生往往很難有自己的規畫。