林智堅真誠認錯有很難？最可怕是林智堅學術犯錯，還能胡亂反駁。是不是學術抄襲大家早已有評斷，林智堅仍聲稱非抄襲，不知道他哪來勇氣？難道是黨證給他的勇氣？亦或是有關係就沒關係？君不見，蔡英文親自跳出來硬拗說這是抹黑，為林智堅護航，嚴重雙標，恐怕毀掉整個學術圈未來！

按照「台灣大學碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，就明文指出引用他人資料未註明出處就是抄襲。難道擁有兩個碩士學位的林智堅會不知道？另外，在中華大學這本論文問題更慘，林智堅完成論文、口試、與竹科研究結案日期相當接近，根據科學工業園區管理局函文是要求6月26日依規定修正後將結案報告送交，林智堅論文卻是6月26日口試定稿。難道林智堅不知道依據合約自己根本無權公開？

如今蔡英文公開為林智堅加油打氣，難道民進黨又要全黨護林智堅一人，徹底敲響台灣學術喪鐘，這樣亂挺學術腐敗亂象，真成了最壞教育示範。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※