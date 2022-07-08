林智堅的論文門，是由國民黨的王鴻薇率先發難的，其爆料來源，郭正亮認為應該是由新竹市不滿林智堅獨攬權柄、包山包海的民進黨人扯後腿所提供的。這判斷頗有道理，但僅僅限於中華大學碩論涉嫌「抄襲」的一案而已。事實上，林智堅的論文極可能在競選期間被拿來當成攻擊的目標，民進黨及林智堅是早就心知肚明的，因此早早就在一周之前，透過媒體宣稱國民黨早就部署了「毀林三部曲」，準備對林智堅展開攻勢。這是先行打了「預防針」，並以「國安局將介入調查」作恫嚇，企圖施展寒蟬效應，教人噤不敢發聲，民進黨也可以從容應付。

王鴻薇的發難，論者皆嫌其太早，最不濟也該拖到林智堅7月8日辭去新竹市長後才披露。但王鴻薇見獵心喜，適巧又碰到「翁達瑞」好死不死地竟先以「自我抄襲」、「一稿多投」攻擊柯志恩的論文，遂認為是機不可失，打鐵應該趁熱，就發佈了此一消息。

王鴻薇其實是犯了戰略上的錯誤，過早披露，民進黨本是可以好整以暇地見招拆招，讓這一新聞炒個兩天，反正距選舉日還遠，可以扳回一城，評估是影響有限的。但民進黨人顯然對林智堅過於信任，並未仔細先行查核林智堅中華大學碩論的重大「抄襲」程度，竟可與李眉蓁不相上下，幾近有95.1%的大量「抄襲」；同時，他們所不知道的是，媒體人黃揚明、學者杜震華也早已磨刀霍霍，找出了林智堅台大國發所的碩論，準備加以揭發了。

推估黃、杜兩人本來是不求躁進，擬先拖延個幾天，再進行揭露的；但因王鴻薇已發難在先，遂也不甘後人，也立即隨之而作了發佈，而針對的卻是林智堅台大國發所的碩論。於是，兩案齊發，竟互補互成，同氣相應，不但聲勢浩大，意外地彌補了王鴻薇的缺憾，也讓民進黨一時措手不及，整個亂了手腳。

民進黨的準備不周，是顯而易見的。最主要的關鍵恐怕是林智堅的幕僚對「學術倫理」的陌生，更低估了學界對「學術倫理」的重視，居然認為只要請出指導教授出面澄清、背書，就可以一手遮盡天下人耳目，撥開雲霧而見青天了。中華大學兩位教授的聲明書、國安局長陳明通的護航說明，其實是早早就預備好的了，也是民進黨原來用以抗辯的主調。因此，在初開始時，一應的網軍、側翼，均牢牢持著「指導教授都已澄清、說明林智堅沒有抄襲」的論點，回應一切的攻擊，而將之低貶為「抹黑」。

但他們沒有思考到的是，林智堅將三位教授，連同一個學長余正煌都拖了下水，使得他們也都成了此事件的「當事人」，當事人所作的陳述，由於攸關於自身利害，其信用度是必須大打折扣的，誰能保證他們的證詞就一定可信？甚且，誰能保證他們不是在「串供」？當然，他們更沒有想到，此舉反而會將「後座力」回彈到自己身上。這三位教授，尤其是當過台大教授、陸委會主委、國安局長的明通，本應是明理練達的，竟如此顢頇糊塗，殊令人不可曉解。

由於「抄襲」事證太過於明顯，除非昧著良心，否則稍有常識的人都可以判斷其是否抄襲，即便是指導教授出面背書、護航，也無法改變事實。無論是中華大學或是台灣大學的碩論，幾本如是相似、雷同的論文，必然就有「誰抄誰」的問題。即便林智堅的「抄襲」嫌疑「被澄清」了，則中華大學的兩位教授豈非就犯了「抄襲」之弊？而台灣大學的國發所學長余正煌豈不也成了「抄襲者」？更嚴重的問題出在陳明通，身為指導教授，豈能完全罔顧學術倫理，任令學生抄來抄去，而竟未察覺，甚且有慫恿之嫌？

在這裡，林智堅其實犯了一個嚴重的錯誤，那就是急於澄清，一開始就定調成政治打壓的「抹黑」，堅決否認其「抄襲」。這一定調，料想也是當初早已設定好的，可是由於事證過於明確，反而成了「硬凹」，不但難以說服大眾，而且也將其他的相關人士捲進風暴之中。現在已經不是林智堅個人「抄襲」與否的問題，更牽涉到「學術倫理」被嚴重破壞的大問題。

這件事在本質上其實是與李眉蓁的「抄襲」案相同的，但李眉蓁不過只是高雄市的一個小小議員，且在經過披露後，也最後承認抄襲、且宣佈放棄學位，更在後來的高雄市長補選中，以懸殊的比數敗下陣來。可如今林智堅的論文門，所牽涉到的人，余正煌不過是調查局員，算是小咖，林智堅是現在新竹市長、民進黨的明日之星；中華的教授，是學有專精的教授；陳明通則是政壇要人，現任國安局的局長，又豈是區區的李眉蓁可比？李眉蓁就讀的學校中山大學，雖說是國立，但分量略輕，中華大學固然難以比數，但又如何能與台灣大學相提並論？政壇要人、頂尖大學，甚至連公務部門竹科管理局、科技部，都被席捲而入，其影響力當然也就是李眉蓁難以望其項背的了。

林智堅的「定調」，其實是過於倉促提出的，至少也應該靜觀其變，先由幕僚發言，然後再召集眾人會商，擬出各種可能的因應策略，讓爭議先飄一段時間；但林智堅不僅太快親自出馬申辯，底牌掀得太早，又不具說服力，而最大的敗筆就是訴諸於司法，控告王鴻薇毀謗。如果林智堅先澄清了自己並未抄襲，且能歷歷舉證之後，再行控告，才真能立於不敗之地。如果林智堅沒有「抄襲」，要自證清白，原是非常簡單的事，只要拿出論文電子檔公諸於眾就夠了，不出於此，反而用政治語言遮掩，以司法訴訟為緩兵之計，其實是將偷雞不成，反蝕把米的。

其實，林智堅的論文是否抄襲，他自己是心裡有數的，他的最佳策略，本來應該是坦然承認，鄭重道歉，尋求選民諒解，然後繼續參選，以具體的政策說服選民，其實還是有機會在桃園勝選。可惜的是，恃寵而驕的他，正如他一向清潔體面的穿著一樣，容不得一絲一毫的瑕疵，放不下明日之星的光環，竟選擇了最拙劣的「矢口否認，外加控告」。話既出口，反悔不得，遂也只能硬撐下去，連帶著，民進黨徒也只好隨著他的步調走下去，連蔡英文都出面力挺，「全黨以救一人」了。

民進黨的迴護，目前是朝四個方向進行的，一是沿續著先前的規劃，用「舊聞」、「指導教授已澄清」，將一應的批評當成「抹黑」。但是，他們也認知到這是難以說服人的。於是，他們另闢戰場，企圖以「天下烏鴉一般黑」來為林智堅開脫將其與李眉蓁相提並論，說「國民黨才是抄襲的祖師爺」，這是潑髒水的打法，既然大家都一樣髒，那大哥又何必笑二哥，這是體制的錯，林智堅不過是體制下的隨波逐流者，又焉能深責？可他們卻未想到，李眉蓁是終於承認錯誤而道歉了，而且當初民進黨猛烈攻擊李眉蓁的時候，又幾曾手軟過？幾曾說這是「共業」的話的？

此外，民進黨又轉移焦點，以張景森為首、周玉蔻附翼，宣稱「碩士生寫論文」是落伍的觀念，並獲得教育部迅速的「審慎研議」的回應。如果碩士生不必寫論文，則討論林智堅的論文有無「抄襲」，當然就是毫無意義的了。可他們卻渾然忘了，林智堅是「現行犯」，即便日後碩士生都不必寫論文了，還是無法改變此一事實。第四個方向是最為離譜的，而提出的人卻是始作俑、引發這場風暴的「翁達瑞」，他居然認為「學術倫理」只能用來規範「學者」、「準學者」，是不能用來規範「研究生」的。言下之意，林智堅即便「抄襲」，也是抄得理直氣壯，未可非議的。我們恨難相信，這麼荒謬的論調，居然還會出於所謂的「學者」之口。

從整個民進黨徒的回應看來，「學術倫理」這維護學術獨立、學術尊嚴的唯一保障，在民進黨肆意撥弄、耍玩之下，幾乎是形同具文，可以任人踐踏的了。學界中人，是可忍，又孰不可忍？

民進黨信心滿滿，以為林智堅的論文門在如此操作下，可以很快地就雲淡風輕，船過水無痕，因此評估是「影響有限」。但是，他們卻忽略了，曾經在求學的過程中兢兢業業，三更燈火五更雞，經過種種磨難、考驗，方才取得碩士學位的研究生，心中會有多大的反感？更忽略了用功認真一輩子都擠不上，或者好不容易才擠進頂尖大學台大的莘莘學子，看到林智堅竟然能夠憑藉取巧的途徑，輕易就頂戴著「台大碩士」的方帽，又會如何的痛心疾首？那又更別提向來以台大人自傲，以身為台大人為榮的台大畢業校友，看到校譽竟然可以如此被糟蹋，又豈會無動於衷？

連日以來，PTT與網路各大平台都對林智堅的論文門議論紛紛，聲量之高，遠遠超過以往的議題，除了少部分硬拗強辯的側翼、網軍，無不皆以林智堅的「抄襲」為可恥，更對撥弄、踐踏「學術倫理」的教授力加撻伐，引以為學界之羞。民進黨施政不力、防疫疏漏，已經明顯是民怨沸騰，中間選民已經開始反彈，這些網路平台，中間選民更是最大的骨幹，民進黨2022的選舉，端看這些中間選民的意向如何，如此來勢洶洶的群情激憤，其影響所及，不僅僅會對林智堅的桃園市長選情大有傷害，更可能產生骨牌效應，連帶拖累了其他縣市的選情。「難道你們還要投給民進黨？」此一呼聲，必然將在未來的幾個月中持續發酵、擴大，豈會只是「影響有限」？（作者為退休大學教授）

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